«Реал» Мадрид — «Альмерия»: Бензема отличился уже на пятой минуте
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 32-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Реал» и «Альмерия». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
2 : 0
Альмерия
Альмерия
1:0 Бензема – 5' 2:0 Бензема – 17'
На пятой минуте игры Карим Бензема отправил мяч в сетку ворот «Альмерии», откликнувшись на передачу Винисиуса. Таким образом, «Реал» повёл в счёте – 1:0.
Отметим, что французский форвард и Тибо Куртуа вернулись в состав «сливочных» после пропущенного матча прошлого тура с «Жироной» (2:4). «Реал» занимает в турнирной таблице второе место (65 очков), отставая от лидирующей «Барселоны» (76) на 11 очков.
Матч «Реал» — «Альмерия» обслуживает бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом.
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