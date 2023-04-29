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«Реал» Мадрид — «Альмерия»: Бензема отличился уже на пятой минуте

«Реал» Мадрид — «Альмерия»: Бензема отличился уже на пятой минуте
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 32-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Реал» и «Альмерия». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
2 : 0
Альмерия
Альмерия
1:0 Бензема – 5'   2:0 Бензема – 17'

На пятой минуте игры Карим Бензема отправил мяч в сетку ворот «Альмерии», откликнувшись на передачу Винисиуса. Таким образом, «Реал» повёл в счёте – 1:0.

Отметим, что французский форвард и Тибо Куртуа вернулись в состав «сливочных» после пропущенного матча прошлого тура с «Жироной» (2:4). «Реал» занимает в турнирной таблице второе место (65 очков), отставая от лидирующей «Барселоны» (76) на 11 очков.

Матч «Реал» — «Альмерия» обслуживает бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом.

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