«Реал» Мадрид — «Альмерия»: Карим Бензема оформил дубль на 18-й минуте

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 32-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Реал» и «Альмерия». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 18-й минуте Карим Бензема оформил дубль, откликнувшись на передачу Родриго. На пятой минуте Винисиус на левом фланге на скорости ушёл от Мендеса и прострелил к воротам, где никто не успел закрыть Бензема, который в касание с пары метров отправил мяч в сетку.
Отметим, что французский форвард и Тибо Куртуа вернулись в состав «сливочных» после пропущенного матча прошлого тура с «Жироной» (2:4). «Реал» занимает в турнирной таблице второе место (65 очков), отставая от лидирующей «Барселоны» (76) на 11 очков.
Матч «Реал» — «Альмерия» обслуживает бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом.
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