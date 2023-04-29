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«Реал» Мадрид — «Альмерия»: Карим Бензема оформил дубль на 18-й минуте

«Реал» Мадрид — «Альмерия»: Карим Бензема оформил дубль на 18-й минуте
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 32-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Реал» и «Альмерия». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Альмерия
Альмерия
1:0 Бензема – 5'   2:0 Бензема – 17'   3:0 Бензема – 42'   3:1 Лазаро – 45+1'   4:1 Родриго – 47'   4:2 Робертоне – 61'

На 18-й минуте Карим Бензема оформил дубль, откликнувшись на передачу Родриго. На пятой минуте Винисиус на левом фланге на скорости ушёл от Мендеса и прострелил к воротам, где никто не успел закрыть Бензема, который в касание с пары метров отправил мяч в сетку.

Отметим, что французский форвард и Тибо Куртуа вернулись в состав «сливочных» после пропущенного матча прошлого тура с «Жироной» (2:4). «Реал» занимает в турнирной таблице второе место (65 очков), отставая от лидирующей «Барселоны» (76) на 11 очков.

Матч «Реал» — «Альмерия» обслуживает бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом.

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«Реал» Мадрид — «Альмерия»: Карим Бензема оформил дубль на 18-й минуте
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