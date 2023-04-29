Бензема стал четвёртым в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Испании

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль за 17 минут матча 32-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги.
На пятой минуте Винисиус на левом фланге на скорости ушёл от Мендеса и прострелил к воротам, где никто не успел закрыть Бензема, который в касание с пары метров отправил мяч в сетку.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 18-й минуте Карим Бензема оформил дубль, откликнувшись на передачу Родриго.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Таким образом, француз оформил свои 234-й и 235-й мячи, опередив Уго Санчеса (234), и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании. Больше Бензема в Ла Лиге забивали только Лионель Месси (473), бывший партнёр Карима – Криштиану Роналду (311) и Тельмо Сарра (253).
Срок действия контракта форварда с «Реалом» истекает в конце июня этого года. Ранее сообщалось, что руководители мадридцев намерены сохранить Бензема ещё на один сезон.
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