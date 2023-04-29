Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Ростов»: первый тайм прошёл без голов

«Спартак» — «Ростов»: первый тайм прошёл без голов
Комментарии

На «Открытие Банк Арене» продолжается матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимает «Ростов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Селява – 80'

После первого тайма ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 49 очков после 24 матчей. «Спартак» находится на третьей строчке, заработав 48 очков. Лидирует «Зенит» (61).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023