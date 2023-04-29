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Владимир Федотов: установки играть пожёстче против опасных соперников не было

Владимир Федотов: установки играть пожёстче против опасных соперников не было
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:1).

«Была ли установка действовать пожёстче с игроками, от которых может исходить опасность? Таких установок не было. Футбол — мужская игра, происходит много единоборств, в том числе и суровых. Если мы хотим двигаться вперёд, то в этой борьбе тоже не должны уступать. Но жёсткость и грубость — это две несопоставимые вещи. Жёсткость — игра в мяч, через мяч, и здесь идёт веяние современного футбола. Кто выигрывает больший процент единоборств, тот и побеждает», — приводит слова Федотова телеграм-канал ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 48 очков после 25 матчей. «Ахмат» находится на пятой строчке, заработав 40 очков.

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