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«Рома» – «Милан» 1:1, результат матча 32-го тура Серии А 29 апреля 2023 года

«Рома» и «Милан» не выявили победителя в игре чемпионата Италии
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Завершился матч 32-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом». Команды играли на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.

Матч не порадовал зрителей обилием голевых моментов: до обмена забитыми мячами в компенсированное время команды ни разу не били в створ ворот.

В первом тайме шанс отличиться был у хавбека римлян Лоренцо Пеллегрини и защитника «Милана» Фикайо Томори, однако оба игрока не сумели реализовать возможность.

Гол в составе «Ромы» забил Тэмми Абрахам на четвёртой добавленной к основному времени матча минуте.

Однако спустя три минуты Алексис Салемакерс сумел восстановить равенство в счёте – 1:1.

В игре первого круга команды разошлись миром – 2:2. «Милан» вёл с преимуществом в два мяча к 87-й минуте благодаря голам Калюлю и Побега, однако упустил лидерство в течение шести минут: сперва за «Рому» забил Ибаньес, а позже – Абрахам.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии команды набрали по 57 очков в 32 встречах. «Милан» занимает четвёртую строчку таблицы Серии А, опережая римлян лишь по дополнительным показателям. Команда Жозе Моуринью располагается на пятом месте.

Италия - Серия А. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
1:0 Абрахам – 90+4'   1:1 Салемакерс – 90+7'
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