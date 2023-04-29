«Рома» и «Милан» не выявили победителя в игре чемпионата Италии

Завершился матч 32-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом». Команды играли на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.
Матч не порадовал зрителей обилием голевых моментов: до обмена забитыми мячами в компенсированное время команды ни разу не били в створ ворот.
В первом тайме шанс отличиться был у хавбека римлян Лоренцо Пеллегрини и защитника «Милана» Фикайо Томори, однако оба игрока не сумели реализовать возможность.
Гол в составе «Ромы» забил Тэмми Абрахам на четвёртой добавленной к основному времени матча минуте.
Однако спустя три минуты Алексис Салемакерс сумел восстановить равенство в счёте – 1:1.
В игре первого круга команды разошлись миром – 2:2. «Милан» вёл с преимуществом в два мяча к 87-й минуте благодаря голам Калюлю и Побега, однако упустил лидерство в течение шести минут: сперва за «Рому» забил Ибаньес, а позже – Абрахам.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии команды набрали по 57 очков в 32 встречах. «Милан» занимает четвёртую строчку таблицы Серии А, опережая римлян лишь по дополнительным показателям. Команда Жозе Моуринью располагается на пятом месте.
- 29 апреля 2023
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