«Спартак» — «Ростов»: Селява вывел гостей вперёд дальним ударом

На «Открытие Банк Арене» продолжается матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимает «Ростов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Ростова».
Первый тайм прошёл без голов. На 80-й минуте Александр Селява вывел «Ростов» вперёд дальним ударом.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.
«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 49 очков после 24 матчей. «Спартак» находится на третьей строчке, заработав 48 очков. Лидирует «Зенит» (61).
- 29 апреля 2023
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