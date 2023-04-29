«Спартак» — «Ростов»: Селява вывел гостей вперёд дальним ударом

На «Открытие Банк Арене» продолжается матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимает «Ростов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Ростова».

Первый тайм прошёл без голов. На 80-й минуте Александр Селява вывел «Ростов» вперёд дальним ударом.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 49 очков после 24 матчей. «Спартак» находится на третьей строчке, заработав 48 очков. Лидирует «Зенит» (61).