Хет-трик Карима Бензема принёс «Реалу» победу над «Альмерией» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошёл матч 32-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Реал» и «Альмерия». Финальный свисток Гильермо Куадры Фернандеса зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:2.
Счёт в матче был открыт на пятой минуте: Карим Бензема отличился после передачи Винисиуса Жуниора.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 17-й минуте Карим отличился с передачи Родриго.
На 42-й минуте «Реал» получил право на пенальти, который реализовал Бензема.
Гости отыграли один мяч на 45+1-й минуте усилиями Лазаро.
В начале второго тайма Родриго вернул «Реалу» преимущество в три мяча.
Итоговый счёт в матче установил Лукас Робертоне.
«Реал» набрал 68 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Альмерия» (33) — 15-я.
- 29 апреля 2023
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