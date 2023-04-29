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Хет-трик Карима Бензема принёс «Реалу» победу над «Альмерией» в матче чемпионата Испании

Хет-трик Карима Бензема принёс «Реалу» победу над «Альмерией» в матче чемпионата Испании
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошёл матч 32-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Реал» и «Альмерия». Финальный свисток Гильермо Куадры Фернандеса зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте: Карим Бензема отличился после передачи Винисиуса Жуниора.

Гол Бензема. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 17-й минуте Карим отличился с передачи Родриго.

Дубль Бензема. Видеоролик:

На 42-й минуте «Реал» получил право на пенальти, который реализовал Бензема.

Хет-трик Бензема. Видеоролик:

Гости отыграли один мяч на 45+1-й минуте усилиями Лазаро.

Гол Лазаро. Видеоролик:

В начале второго тайма Родриго вернул «Реалу» преимущество в три мяча.

Гол Родриго. Видеоролик:

Итоговый счёт в матче установил Лукас Робертоне.

Гол Робертоне. Видеоролик:

«Реал» набрал 68 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Альмерия» (33) — 15-я.

Испания - Примера. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Альмерия
Альмерия
1:0 Бензема – 5'   2:0 Бензема – 17'   3:0 Бензема – 42'   3:1 Лазаро – 45+1'   4:1 Родриго – 47'   4:2 Робертоне – 61'
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