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Хет-трик Карима Бензема принёс «Реалу» победу над «Альмерией» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошёл матч 32-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Реал» и «Альмерия». Финальный свисток Гильермо Куадры Фернандеса зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте: Карим Бензема отличился после передачи Винисиуса Жуниора.

Гол Бензема. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 17-й минуте Карим отличился с передачи Родриго.

Дубль Бензема. Видеоролик:

На 42-й минуте «Реал» получил право на пенальти, который реализовал Бензема.

Хет-трик Бензема. Видеоролик:

Гости отыграли один мяч на 45+1-й минуте усилиями Лазаро.

Гол Лазаро. Видеоролик:

В начале второго тайма Родриго вернул «Реалу» преимущество в три мяча.

Гол Родриго. Видеоролик:

Итоговый счёт в матче установил Лукас Робертоне.

Гол Робертоне. Видеоролик:

«Реал» набрал 68 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Альмерия» (33) — 15-я.