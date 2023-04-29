Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» ушёл от поражения в матче с «Ростовом»

«Спартак» ушёл от поражения в матче с «Ростовом»
Комментарии

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Ростов» на «Открытие Банк Арене». Встреча завершилась ничьей — 1:1.

На 80-й минуте Александр Селява вывел «Ростов» вперёд после удара из-за пределов штрафной площади. На 90+5-й минуте Александр Соболев сравнял счёт.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Селява – 80'   1:1 Соболев – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023