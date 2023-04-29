«Барселона» — «Бетис»: стартовые составы команд на матч 32-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 32-го тура чемпионата Испании. Встретятся местная «Барселона» и «Бетис» из Севильи. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Педри, Левандовски, Кристенсен, Де Йонг, Рафинья, Кунде, Бальде, Гави.

«Бетис»: Силва, Монтойя, Песселья, Фелипе, Миранда, Родригес, Карвалью, Энрике, Перес, Каналес, Жозе.

«Барселона» в прошлом туре проиграла на выезде «Райо Вальекано» (1:2). Команда Хави продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 76 очков. Следом располагается мадридский «Реал» (68), у которого на матч больше.

«Бетис» в прошлом туре не смог забить в ворота «Реала Сосьедад» (0:0). Сейчас у команды 49 очков и шестая строчка в турнирной таблице.