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«Барселона» — «Бетис»: стартовые составы команд на матч 32-го тура чемпионата Испании

«Барселона» — «Бетис»: стартовые составы команд на матч 32-го тура чемпионата Испании
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 32-го тура чемпионата Испании. Встретятся местная «Барселона» и «Бетис» из Севильи. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Перерыв
3 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Кристенсен – 14'   2:0 Левандовски – 36'   3:0 Рафинья – 39'
Удаления: нет / Гонсалес – 33'

Стартовые составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Педри, Левандовски, Кристенсен, Де Йонг, Рафинья, Кунде, Бальде, Гави.

«Бетис»: Силва, Монтойя, Песселья, Фелипе, Миранда, Родригес, Карвалью, Энрике, Перес, Каналес, Жозе.

«Барселона» в прошлом туре проиграла на выезде «Райо Вальекано» (1:2). Команда Хави продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 76 очков. Следом располагается мадридский «Реал» (68), у которого на матч больше.

«Бетис» в прошлом туре не смог забить в ворота «Реала Сосьедад» (0:0). Сейчас у команды 49 очков и шестая строчка в турнирной таблице.

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