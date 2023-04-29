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«Ростов» не проигрывает в семи выездных матчах чемпионата России подряд

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Ростов» на «Открытие Банк Арене». Команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, подопечные Валерия Карпина не проигрывают уже в семи выездных матчах чемпионата России подряд. Это рекордная серия ростовчан в РПЛ.

До сегодняшней выездной игры команда Карпина не проигрывала в гостях «Уралу» (3:1), «Оренбургу» (2:2), «Химкам» (1:0), «Крыльям Советов» (3:1), «Ахмату» (2:1) и «Факелу» (1:1).

На 80-й минуте матча со «Спартаком» хавбек «Ростова» Александр Селява вывел свою команду вперёд после удара из-за пределов штрафной площади. Однако на последних минутах матча форвард красно-белых Александр Соболев сравнял счёт.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.