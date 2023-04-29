Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Ростов» на «Открытие Банк Арене». Команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, главный тренер ростовчан Валерий Карпин проиграл лишь два из десяти матчей со «Спартаком» в РПЛ (шесть побед и два ничейных исхода).
На 80-й минуте матча со «Спартаком» хавбек «Ростова» Александр Селява вывел свою команду вперёд после удара из-за пределов штрафной площади. Однако на последних минутах матча форвард красно-белых Александр Соболев сравнял счёт.
Отдельно отметим, что Карпин получил красную карточку сразу после финального свистка. Наставник вышел на поле, чтобы выразить возмущение работой арбитра Кирилла Левникова: судья сразу же удалил тренера «Ростова».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Карпина располагаются на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.
- 29 апреля 2023
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