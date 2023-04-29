Главный тренер «Спартака» Абаскаль объяснил замену Промеса в матче с «Ростовом»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему заменил Квинси Промеса в концовке матча 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
«Надо понимать, что Промес недавно восстановился после травмы. Мы не могли рисковать и оставлять его на поле 90 минут. Что касается замены, то могу сказать только спасибо ребятам. Кейта и Шамар выходили в сложной ситуации, но смогли сравнять счёт.
Промес — важный футболист. Думаю, он поймёт, почему я заменил его. Всё просто — мы добавили высоких форвардов. Кейта был голоден до игры: он заслуживал выйти, доказывал всё на тренировках. Я рад, что футболисты, которые вышли на замену, внесли большой вклад», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
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