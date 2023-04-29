Антон Зиньковский — о голе «Ростова»: опять «Спартаку» залетают интересные мячи

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о голе в ворота команды, забитом «Ростовом» (1:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Шансы на чемпионство для «Спартака» и «Ростова» потеряны? Наверное, да. Что касается борьбы за серебро, то ЦСКА подобрался. Мы не потеряли очки сегодня, если смотреть по последним десяти минутам. Хорошо, что отыгрались. Но дома должны были выигрывать. Хотели этой победы, но всякое бывает. Нам опять залетают такие интересные мячи», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.