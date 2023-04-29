Зиньковский: сейчас «Ростов» — принципиальный соперник «Спартака», хотелось их обойти

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о «Ростове» после очного матча команд (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Ответственность была такой, как всегда. Мы можем выиграть или проиграть любой матч любой другой команде. Конечно, «Ростов» сейчас принципиальный соперник. Хотелось обойти их, но не получилось», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.