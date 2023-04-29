Соболев — о ничьей с «Ростовом»: можно меня обвинять, что не забил столько моментов

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).
«Хорошая концовка. Да, забили. Да, сравняли. Но сколько я сегодня не забил… Забей я хотя бы один из множества моментов, всё было бы иначе. Недостаток мастерства или нефарт? Наверное, всё, вместе взятое. Чуть-чуть зрелищности дали — решили забить в концовке. Тут можно и меня обвинять, что не забил столько моментов», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В матче с «Ростовом» Соболев отметился голом на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.
- 29 апреля 2023
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