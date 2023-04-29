«Барселона» — «Бетис»: Левандовски забил свой 19-й гол в чемпионате Испании

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне проходит матч 32-го тура чемпионата Испании. Встречаются местная «Барселона» и «Бетис» из Севильи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Гол Левандовского. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 36-й минуте Роберт Левандовски замкнул прострел Жюля Кунде и забил свой 19-й мяч в чемпионате Испании.
На 14-й минуте Рафинья сделал навес в штрафную, на который отреагировал Андреас Кристенсен, отправивший мяч в ворота головой. На 33-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес. Примечательно, что футболист вышел на замену на 12-й минуте.
«Барселона» в прошлом туре проиграла на выезде «Райо Вальекано» (1:2). Команда Хави продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 76 очков. Следом располагается мадридский «Реал» (68), у которого на матч больше.
«Бетис» в прошлом туре не смог забить в ворота «Реала Сосьедад» (0:0). Сейчас у команды 49 очков и шестая строчка в турнирной таблице.
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