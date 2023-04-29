Форвард «Спартака» Соболев назвал положительным результатом ничью в матче с «Ростовом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал итоги матча 25-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).
«Если учитывать, что мы сравняли счёт на 94-й минуте, то результат положительный. Но до игры этот результат нас бы не устроил», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
На 80-й минуте матча со «Спартаком» хавбек «Ростова» Александр Селява вывел свою команду вперёд после удара из-за пределов штрафной площади. Однако на последних минутах матча Александр Соболев сравнял счёт.
Форвард красно-белых забил пять голов в последних трёх матчах в РПЛ. Соболев является лидером сезона по голам головой (4).
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.
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