«Барселона» — «Бетис»: Рафинья довёл счёт до разгромного в первом тайме

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне проходит матч 32-го тура чемпионата Испании. Встречаются местная «Барселона» и «Бетис» из Севильи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте Рафинья отличился после передачи Серхио Бускетса: VAR долго просматривал эпизод на предмет возможного офсайда, но всё-таки мяч был засчитан.

На 14-й минуте Рафинья сделал навес в штрафную, на который отреагировал Андреас Кристенсен, отправивший мяч в ворота головой. На 33-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес. Примечательно, что футболист вышел на замену на 12-й минуте. На 36-й минуте Роберт Левандовски замкнул прострел Жюля Кунде и забил свой 19-й мяч в чемпионате Испании.