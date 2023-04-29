Соболев ответил, в каком случае Промес сыграет за команду Медиалиги «Бей Беги»
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о возможном выступлении одноклубника Квинси Промеса за медийную команду «Бей Беги».
«Промес уже играл за нашу команду «Бей Беги». Если у него будет время и желание в отпуске… И я могу сыграть, и Джикия, и Литвинов. У кого будет желание — пожалуйста. Но это не должно мешать нашей профессиональной деятельности и «Спартаку», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В нынешнем сезоне Промес принял участие в 32 матчах красно-белых во всех турнирах, отметившись 22 голами и девятью результативными передачами. Квинси принял участие в сегодняшнем матче с «Ростовом» в 25-м туре чемпионата России. Игра завершилась со счётом 1:1.
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:31
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:19
Партнерский контент