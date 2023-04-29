Соболев ответил, в каком случае Промес сыграет за команду Медиалиги «Бей Беги»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о возможном выступлении одноклубника Квинси Промеса за медийную команду «Бей Беги».

«Промес уже играл за нашу команду «Бей Беги». Если у него будет время и желание в отпуске… И я могу сыграть, и Джикия, и Литвинов. У кого будет желание — пожалуйста. Но это не должно мешать нашей профессиональной деятельности и «Спартаку», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 32 матчах красно-белых во всех турнирах, отметившись 22 голами и девятью результативными передачами. Квинси принял участие в сегодняшнем матче с «Ростовом» в 25-м туре чемпионата России. Игра завершилась со счётом 1:1.