Форвард «Спартака» Соболев: жёлтые карточки? Не собираюсь меняться. Я такой, какой есть

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что не собирается менять свой стиль игры из-за частого получения жёлтых карточек. Сегодня, 30 апреля, форвард принёс своей команде ничью в матче с «Ростовом» (1:1).

«Буду ли менять что-то в своей игре, чтобы не получать жёлтые карточки? Не собираюсь меняться. Я такой, какой есть», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.