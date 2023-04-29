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«Вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина». Клуб выложил пост о судействе

«Вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина». Клуб выложил пост о судействе
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В телеграм-канале «Ростова» появилась запись о судействе в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Ростова». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всём. А ещё вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина». А ещё давайте вспомним, когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время», — гласит подпись под видео.

В видео показывается фрагмент матча, когда на 90+3-й минуте арбитр проигнорировал столкновения игроков «Спартака» с ростовчанами, но назначил штрафной в пользу красно-белых в похожем эпизоде. В концовке матча «Спартак» дважды подал угловой, и после второго стандарта нападающий Александр Соболев забил гол, установив окончательный счёт.

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