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Видеообзор матча «Спартак» — «Ростов»

Видеообзор матча «Спартак» — «Ростов»
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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Ростов» на «Открытие Банк Арене». Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 80-й минуте Александр Селява вывел «Ростов» вперёд после удара из-за пределов штрафной площади. На 90+4-й минуте Александр Соболев сравнял счёт.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.

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