Уход Жоржиньо из «Челси» стал ударом для его бывших партнёров по клубу

Трансфер полузащитника сборной Италии Жоржиньо в «Арсенал» стал серьёзным ударом для игроков «Челси», сообщает The Athletic.

По информации источника, хавбек был очень популярной фигурой среди футболистов лондонского клуба. Также Жоржиньо выступал в роли переводчика для многих товарищей по команде, так как умел разговаривать на многих языках.

Жоржиньо перешёл в «Арсенал» в последний день зимнего трансферного окна 2023 года за € 12 млн. До этого в составе «аристократов» он провёл четыре с половиной сезона, сумев выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Челси» готовятся покинуть клуб летом из-за неблагоприятной атмосферы в команде.