Щетинина госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму — Клипин

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин получил травму по ходу матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Футболист был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу, у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Об этом сообщает журналист Дмитрий Клипин в своём телеграм-канале.
21-летний Щетинин в нынешнем сезоне забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.
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