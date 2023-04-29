Мерсон — о «Сити»: это команда с другой планеты. Когда они в форме, их никто не остановит

Футбольный эксперт Пол Мерсон похвалил «Манчестер Сити» за хорошую игру в последних матчах.

«Когда «Манчестер Сити» играет в свой футбол, то эта команда на голову выше остальных. Мне кажется, с ними никто не способен соперничать, когда они в форме.

«Сити» обыграл «Арсенал», не позволив показать ему свой футбол. Футболисты «горожан» раз за разом накрывали игроков и всё делали идеально. «Арсенал» не мог отдать больше четырёх передач подряд.

Нужно отдать «горожанам» должное: то, как их футболисты накрывали соперников, напомнило мне о «Барселоне» в её лучшей форме, которая умела за пять секунд вернуть себе мяч.

Я не собираюсь ругать «Арсенал». Никто не может тягаться с этой командой («Манчестер Сити»), когда она так играет. «Сити» с другой планеты», – приводит слова Мерсона Sky Sports.