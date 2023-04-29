Мерсон — о «Сити»: это команда с другой планеты. Когда они в форме, их никто не остановит

Футбольный эксперт Пол Мерсон похвалил «Манчестер Сити» за хорошую игру в последних матчах.
«Когда «Манчестер Сити» играет в свой футбол, то эта команда на голову выше остальных. Мне кажется, с ними никто не способен соперничать, когда они в форме.
«Сити» обыграл «Арсенал», не позволив показать ему свой футбол. Футболисты «горожан» раз за разом накрывали игроков и всё делали идеально. «Арсенал» не мог отдать больше четырёх передач подряд.
Нужно отдать «горожанам» должное: то, как их футболисты накрывали соперников, напомнило мне о «Барселоне» в её лучшей форме, которая умела за пять секунд вернуть себе мяч.
Я не собираюсь ругать «Арсенал». Никто не может тягаться с этой командой («Манчестер Сити»), когда она так играет. «Сити» с другой планеты», – приводит слова Мерсона Sky Sports.
- 30 апреля 2023
-
00:25
-
00:18
-
00:08
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 29 апреля 2023
-
23:58
-
23:44
-
23:39
-
23:24
-
23:21
-
23:17
-
23:11
-
23:11
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:10
-
22:07