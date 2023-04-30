Федун: Карпина радуют лишь пенальти, которые бьёт «Ростов», остальное считает неправильным

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал красную карточку главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча с красно-белыми в 25-м туре Российской Премьер-Лиги, который завершился вничью (1:1).

«Валера очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьёт «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально. Принципиальный ли для Карпина матч со «Спартаком»? Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Всем бывшим спартаковцам кровь из носу хочется обыграть «Спартак», — сказал Федун изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, Карпин был главным тренером «Спартака» в 2009–2012 и 2012–2014 годах.