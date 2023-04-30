15-летний нападающий дебютировал за «Барселону»

15-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал принял участие в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом».

Игрок вышел на поле на 86-й минуте, заменив Гави. Матч стал для Ямала первым в составе сине-гранатовых. «Барселона» одержала победу со счётом 4:0.

На 14-й минуте Рафинья сделал навес в штрафную, на который отреагировал Андреас Кристенсен, отправивший мяч в ворота головой. На 33-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес. Примечательно, что футболист вышел на замену на 12-й минуте. На 36-й минуте Роберт Левандовски замкнул прострел Жюля Кунде и забил свой 19-й мяч в чемпионате Испании. На 42-й минуте Рафинья отличился после передачи Серхио Бускетса: VAR долго просматривал эпизод на предмет возможного офсайда, но всё-таки мяч был засчитан.