Салихова: забавно, что люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, критикуют судей

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Забавно видеть, как люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей, что-то у них выпрашивать. У Литвинова незаслуженная жёлтая карточка, а он из-за неё пропустит матч в Санкт-Петербурге. Решили подстраховаться», — приводит слова Салиховой Metaratings.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками. «Зенит», с которым «Спартак» встретится 7 мая, набрал 61 очко.