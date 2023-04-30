Де Дзерби — о победе над «Вулверхэмптоном»: лучшая игра за всю мою карьеру

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура чемпионата Англии над «Вулверхэмптоном» со счётом 6:0.

«Это лучший матч моей команды за всю карьеру. Если говорить об уровне игры, то мы демонстрируем футбол очень высокого качества.

Мы должны привыкнуть играть по 90 минут против каждой команды, не слишком задумываясь о результате во время игры. Если мы выигрываем со счётом 3:0, мы должны продолжать в том же духе и усиливать давление снова и снова.

Сегодня мы проявили гордость, мы играли хорошо, но для победы недостаточно играть в фантастический футбол. Мы много страдали после поражения от «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии, потому что заслуживали победу в той игре.

Гилмор сегодня был лучшим игроком на поле. После матча я должен признать, что, возможно, в прошлом я допускал ошибки с ним и Ундавом, потому что не давал им больше возможностей играть. Выбор стартового состава – это всегда трудно», – приводит слова Де Дзерби Sky Sports.