Карпин ругался на Левникова и удалялся, Соболев спасал «Спартак» от поражения. Фото матча

В Москве состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Ростов» на «Открытие Банк Арене». Встреча завершилась ничьей — 1:1.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги высказался о судействе Кирилла Левникова в этой встрече. Специалист был удалён после матча за своё обращение к судье.

«О чём говорили с судьёй? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судей, ну сколько можно? Всё видно, что непонятно?

Много претензий было. Главная претензия — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идёт атака.

Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить и ещё красную получу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.