Лопетеги — о 0:6 с «Брайтоном»: ответственность лежит на тренере

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги подвёл итоги матча 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда уступила «Брайтону» с разгромным счётом 0:6.

«Мы сочувствуем нашим болельщикам. Сегодня был худший день во всех отношениях. Мы сломались слишком рано — один гол, два гола… В такие дни ответственность ложится на тренера. Мы очень упорно работали в этом сезоне, но сегодня по ряду причин проиграли со счётом 0:6. После таких поражений приходится восстанавливать силы. Мы много ошибались. Ответственность лежит на тренере. Мы должны идти вперёд, сохранив лицо, потому что мы находимся в середине битвы, и нужно готовиться к следующему сражению», — приводит слова специалиста Goal.