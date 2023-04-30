Хави — о победе над «Бетисом»: «Барселона» сделала ещё один шаг на пути к нашей цели

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался насчёт победы над «Бетисом» (4:0) в матче 32-го тура Ла Лиги.
«Да, после поражения, заслуженного поражения от «Райо Вальекано» (1:2) нам нужно было отреагировать. Команда понимала это, и мы хорошо начали игру, действовали динамично, забили, затем последовало удаление, и после этого матч складывался в нашу пользу. Это была хорошая игра. Мы получили возможность провести ротацию, дать возможность сыграть некоторым футболистам… Мы сделали ещё один шаг на пути к нашей цели.
Важно было выпустить Дембеле, чтобы он провёл несколько минут на поле. Он сказал мне, что чувствует себя хорошо. Кристенсен — отличное приобретение, нам его не хватало. Сейчас мы ждём возвращения Сержи Роберто, через две недели все должны быть в строю», — цитирует главного тренера «Барселоны» Marca.
Благодаря победе над «Бетисом» «Барселона» набрала 79 очков в 32 матчах Ли Лиги и сейчас занимает первое место в таблице, опережая «Реал» на одиннадцать очков.
- 30 апреля 2023
-
01:53
-
01:42
-
01:20
-
00:57
-
00:37
-
00:25
-
00:18
-
00:08
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 29 апреля 2023
-
23:58
-
23:44
-
23:39
-
23:24
-
23:21
-
23:17
-
23:11
-
23:11
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:22