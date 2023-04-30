Хави — о победе над «Бетисом»: «Барселона» сделала ещё один шаг на пути к нашей цели

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался насчёт победы над «Бетисом» (4:0) в матче 32-го тура Ла Лиги.

«Да, после поражения, заслуженного поражения от «Райо Вальекано» (1:2) нам нужно было отреагировать. Команда понимала это, и мы хорошо начали игру, действовали динамично, забили, затем последовало удаление, и после этого матч складывался в нашу пользу. Это была хорошая игра. Мы получили возможность провести ротацию, дать возможность сыграть некоторым футболистам… Мы сделали ещё один шаг на пути к нашей цели.

Важно было выпустить Дембеле, чтобы он провёл несколько минут на поле. Он сказал мне, что чувствует себя хорошо. Кристенсен — отличное приобретение, нам его не хватало. Сейчас мы ждём возвращения Сержи Роберто, через две недели все должны быть в строю», — цитирует главного тренера «Барселоны» Marca.

Благодаря победе над «Бетисом» «Барселона» набрала 79 очков в 32 матчах Ли Лиги и сейчас занимает первое место в таблице, опережая «Реал» на одиннадцать очков.