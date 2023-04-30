«Барселона» может оформить титул через два тура
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«Барселона» опережает идущим на втором месте в турнирной таблице «Реал» на одиннадцать очков за шесть матчей до конца чемпионата.
Команда Хави накануне обыграла «Бетис» (4:0) в матче 32-го тура Ла Лиги и набрала суммарно 79 очков. У «Реала», занимающего вторую строчку в турнирной таблице, в активе 68 баллов.
В случае, если «Реал Мадрид» потеряет очки в ближайших матчах, «Барселона» может досрочно оформить чемпионство.
Для этого нужно, чтобы по итогам 34-го тура отрыв каталонцев от столичной команды составлял не менее 13 очков.
«Реал» в начале и середине мая ждут матчи с «Реалом Сосьедад» и «Хетафе», «Барселоне» играть с «Осасуной» и «Эспаньолом». Матчи 34-го тура чемпионата Испании пройдут 14 мая.
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