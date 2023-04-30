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«Роналду изменил всё». Хавбек «Аль-Таавуна» — о португальском нападающем

«Роналду изменил всё». Хавбек «Аль-Таавуна» — о португальском нападающем
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Полузащитник «Аль-Таавуна» Алехандро Ромеро Гамарра, более известный как Каку, рассказал, как отразился переход португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Саудовской Аравии.

«Криштиану изменил всё — как на уровне болельщиков, так и на соревновательном уровне. Он сделал лигу более популярной во всём мире. Он один из лучших в истории, и встреча с ним была невероятной.

Я немного поговорил с ним после матча, и, похоже, ему очень нравится в Саудовской Аравии, но он также знает, что лига чрезвычайно сложная», — приводит слова Каку FourFourTwo.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в 2023 году. Контрактное соглашение португальца с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

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