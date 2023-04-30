Андрей Шевченко рассказал, чему научился у Лобановского

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, чему научился у бывшего главного тренера «Динамо» Киев и сборной СССР Валерия Лобановского.
«Он дал мне понять, что в футболе мелочей не бывает. Ни одна деталь работы не может быть проигнорирована. Я слушал его с открытым ртом, ловя каждое слово», — приводит слова Шевченко The Guardian.
Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда добралась до четвертьфинала Евро-2020, где уступила сборной Англии (0:4).
Лобановский за время карьеры тренером поработал со сборной СССР, ОАЭ, Кувейта и Украины. Также он возглавлял «Днепр» и киевское «Динамо». Под руководством тренера «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР, шесть раз выигрывало Кубок СССР, пять раз становилось чемпионом Украины и трижды обладателем Кубка Украины. Также киевляне при тренере дважды выиграли Кубок обладателей кубков (1975, 1986).
- 30 апреля 2023
-
03:29
-
03:18
-
02:41
-
02:40
-
02:24
-
02:14
-
01:53
-
01:42
-
01:20
-
00:57
-
00:37
-
00:25
-
00:18
-
00:08
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 29 апреля 2023
-
23:58
-
23:44
-
23:39
-
23:24
-
23:21
-
23:17
-
23:11
-
23:11
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:39