Анчелотти – о матче «Реала» с «Альмерией»: я был зол в раздевалке

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (4:2).

«Я очень хорошо знаю, на что способна команда в обороне. Чего я не понимаю, так это того, как мы пропустили шесть мячей в двух играх. Что случилось? Сегодня мы расслабились, несмотря на то, что пытались сосредоточиться на обороне. Мы потеряли мяч, и после того, как мы сделали счет 3:0, наша концентрация снизилась, и они забили гол. Я был зол в раздевалке, и мы сделали счет 4:1. Затем у нас был ещё один провал в концентрации, и они снова забили. Это тревожный звонок, так как мы пропустили два гола после короткого спада. Этого не произойдет в наших следующих играх», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

На данный момент «Реал» занимает второе место, набрав 68 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 11 очков.

Футболисты стоимостью от € 100 млн