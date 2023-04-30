Зарема Салихова: Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко

Супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о недовольстве судейством со стороны «Ростова» в матче со «Спартаком» (1:1).

«Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко. Сколько раз игрок «Ростова» пытался заплести свои руки, ноги, хвост, да и любую часть тела, чтобы растянуться в штрафной? Редкий игрок, у которого падение получается более эффектным, чем игра», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 25 туров «Спартак» идёт на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги с 49 очками. «Ростов» опережает красно-белых всего на одно очко и отстаёт от лидера РПЛ «Зенита» на 11 очков. «Зенит» в следующем туре может досрочно оформить чемпионство.