Зарема Салихова: Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко
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Супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о недовольстве судейством со стороны «Ростова» в матче со «Спартаком» (1:1).
«Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко. Сколько раз игрок «Ростова» пытался заплести свои руки, ноги, хвост, да и любую часть тела, чтобы растянуться в штрафной? Редкий игрок, у которого падение получается более эффектным, чем игра», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 25 туров «Спартак» идёт на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги с 49 очками. «Ростов» опережает красно-белых всего на одно очко и отстаёт от лидера РПЛ «Зенита» на 11 очков. «Зенит» в следующем туре может досрочно оформить чемпионство.
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