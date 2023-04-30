Капитан «Спартака» Георгий Джикия выбрал три самых памятных матча за команду

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия выделил памятные матчи из 201-го, что он провёл в футболке московской команды.

«Были и громкие победы, досадные поражения, первые голы за «Спартак». Можно выделить домашнюю игру с «Севильей», произошло историческое событие, мы выиграли 5:1. Хочу отметить и матч чемпионата с «Динамо», когда мы выиграли 1:0, а я забил со штрафного. Выделю игру Суперкубка России с «Локомотивом» в 2017 году, с этой командой меня многое связывает», — сказал Джикия в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

29-летний Джикия стал футболистом «Спартака» в декабре 2016 года. Вместе с командой он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.