Капитан «Спартака» Георгий Джикия выбрал три самых памятных матча за команду
Поделиться
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия выделил памятные матчи из 201-го, что он провёл в футболке московской команды.
«Были и громкие победы, досадные поражения, первые голы за «Спартак». Можно выделить домашнюю игру с «Севильей», произошло историческое событие, мы выиграли 5:1. Хочу отметить и матч чемпионата с «Динамо», когда мы выиграли 1:0, а я забил со штрафного. Выделю игру Суперкубка России с «Локомотивом» в 2017 году, с этой командой меня многое связывает», — сказал Джикия в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».
29-летний Джикия стал футболистом «Спартака» в декабре 2016 года. Вместе с командой он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 апреля 2023
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
04:42
-
04:19
-
04:03
-
03:43
-
03:29
-
03:18
-
02:41
-
02:40
-
02:24
-
02:14
-
01:53
-
01:42
-
01:20
-
00:57
-
00:37
-
00:25
-
00:18
-
00:08
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 29 апреля 2023
-
23:58
-
23:44
-
23:39
-
23:24
-
23:21
-
23:17
-
23:11
Партнерский контент