«Все могут допускать ошибки». Игрок «Ростова» Тугарев — о судействе в матче со «Спартаком»

Нападающий «Ростова» Роман Тугарев подвёл итоги матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью (1:1) со «Спартаком». Игрок не стал комментировать судейство.

«Я недоволен свой игрой вчера: если честно, я редко бываю ей удовлетворён. Результатом тоже недоволен. Мы должны были побеждать, но пропустили гол в самой концовке встречи.

Недовольство судейством? Не буду это комментировать. Все люди, и все могут допускать ошибки», — сказал Тугарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.