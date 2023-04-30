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Капитан «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему не видит себя в роли тренера

Капитан «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему не видит себя в роли тренера
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что не видит себя в тренерской деятельности из-за специфики этой работы.

«Капитаны «Спартака» становились тренерами? К 30 не вижу себя в тренерской деятельности, это тяжёлый труд. Порой ставя себя в шкуру тренера, понимая, как им тяжело, вообще не хочется в это вникать», — сказал Джикия в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

29-летний Джикия стал игроком московской команды в декабре 2016 года. В 201-м матче за команду защитник отметился пятью голами и 11 результативными передачами. В составе «Спартака» Георгий выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Контракт между Георгием Джикией и московским «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

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