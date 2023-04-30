Тер Штеген побил рекорд «Барселоны» по количеству «сухих» матчей в сезоне Ла Лиги

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген принял участие в матче 32-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (4:0). Игра стала для вратаря 24-й без пропущенных мячей в сезоне Ла Лиги.
Тер Штеген побил рекорд Клаудио Браво, который провёл 23 «сухих» матча в сезоне-2014/2015.
«Барселона» — «Бетис». Обзор матча.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В общей сложности тер Штеген пропустил 11 голов с начала чемпионата, а лучшая серия вратаря в Ла Лиге зафиксирована с 28 августа по 9 октября, когда он выдал серию из шести «сухих» матчей — с «Вальядолидом», «Севильей», «Кадисом», «Эльче», «Мальоркой» и «Сельтой». Забить тер Штегену в этом сезоне смогли только «Реал» (в двух встречах), «Реал Сосьедад», «Осасуна», «Бетис», «Эспаньол», «Альмерия» и «Райо Вальекано».
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