Тер Штеген побил рекорд «Барселоны» по количеству «сухих» матчей в сезоне Ла Лиги

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген принял участие в матче 32-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (4:0). Игра стала для вратаря 24-й без пропущенных мячей в сезоне Ла Лиги.

Тер Штеген побил рекорд Клаудио Браво, который провёл 23 «сухих» матча в сезоне-2014/2015.

«Барселона» — «Бетис». Обзор матча.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В общей сложности тер Штеген пропустил 11 голов с начала чемпионата, а лучшая серия вратаря в Ла Лиге зафиксирована с 28 августа по 9 октября, когда он выдал серию из шести «сухих» матчей — с «Вальядолидом», «Севильей», «Кадисом», «Эльче», «Мальоркой» и «Сельтой». Забить тер Штегену в этом сезоне смогли только «Реал» (в двух встречах), «Реал Сосьедад», «Осасуна», «Бетис», «Эспаньол», «Альмерия» и «Райо Вальекано».