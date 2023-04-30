Топ-клубы Италии хотят подписать Хименеса, «Атлетико» установил ценник за уругвайца
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Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес в летнее трансферное окно может стать игроком «Милана» и «Ювентуса». Итальянские клубы заинтересованы в подписании футболиста, за которого «матрасники» потребуют € 50 млн. Об этом сообщает Calciomercatoweb.
28-летний Хименес стал игроком испанского клуба в апреле 2013 года. Он провёл за команду 279 матчей, выиграв с ней пять трофеев, включая все награды в Испании (два чемпионства) и победу в Лиге Европы. Дважды «Атлетико» выходил в финал Лиги чемпионов, где проигрывал «Реалу». Соглашение между Хименесом и «Атлетико» истекает в 2025 году.
Видеообзор. «Атлетико М» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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