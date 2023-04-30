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Дарья Карпина вступила в полемику по поводу назначенных пенальти в пользу «Ростова»

Дарья Карпина вступила в полемику по поводу назначенных пенальти в пользу «Ростова»
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Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в беседе со своими подписчиками в телеграм-канале ответила на вопрос про часто назначаемые пенальти в пользу донской команды в нынешнем сезоне.

«Пенальти в пользу «Ростова»? Уже все комиссии подтвердили, что, кроме двух сомнительных, все правильные. И я говорю про один конкретный матч, потому что клуб из «глубинки» с составом без легионеров с 20-летними пацанами держится на втором месте, мозоля глаза грандам.

Даже не буду тут тратить своё время и энергию, чтобы спорить с фанатами богатых клубов с легионерами, с аэропортом и прочими благами и покровителями о судействе и подобных вещах. Мы чудом на втором месте с нашими молодыми пацанами, с нашими оправданными комиссией пенальти и прочее на зависть великим. Будем поддерживать команду и держаться до конца вопреки всему», — написала Дарья Карпина в своём телеграм-канале.

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