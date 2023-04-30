Дарья Карпина в беседе с фанатами «Спартака» обратила внимание на ошибки судьи Левникова

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в беседе со своими подписчиками в телеграм-канале обратилась к болельщикам «Спартака» после матча команд (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

Карпина опубликовала ссылку на материал со словами «на это смотрите». В материале указано, что главный арбитр матча Кирилл Левников назначил два несправедливых угловых в пользу «Спартака» в дополнительное время, с одного из которых красно-белые сравняли счёт. Далее следует обращение Карпиной к болельщикам.

«И на то, что до этого нарушения было два нарушения на игроках «Ростова». Радуйтесь своей ничьей, своему второму или третьему месту и идите на канал к красно-белым. Удачи», — написала Карпина в своём телеграм-канале.