Дарья Карпина в беседе с фанатами «Спартака» обратила внимание на ошибки судьи Левникова
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Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в беседе со своими подписчиками в телеграм-канале обратилась к болельщикам «Спартака» после матча команд (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
Карпина опубликовала ссылку на материал со словами «на это смотрите». В материале указано, что главный арбитр матча Кирилл Левников назначил два несправедливых угловых в пользу «Спартака» в дополнительное время, с одного из которых красно-белые сравняли счёт. Далее следует обращение Карпиной к болельщикам.
«И на то, что до этого нарушения было два нарушения на игроках «Ростова». Радуйтесь своей ничьей, своему второму или третьему месту и идите на канал к красно-белым. Удачи», — написала Карпина в своём телеграм-канале.
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