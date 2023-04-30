Хаджи: у «Спартака» нет победного духа! В конце матча с «Ростовом» появился душок

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре РПЛ.
«Не такой игры и результата я ожидал в матче «Спартак» — «Ростов». У «Спартака» пропал задор и понимание игры. Такое ощущение, что спартаковцы несерьёзно отнеслись к матчу с «Ростовом». Может быть, оставили все силы в игре с «Краснодаром». Молодцы, что хотя бы вничью сыграли — вот только она ничего не даёт. У команды нет победного духа! В конце матча, возможно, появился душок.
Нельзя сказать, что Карпин переиграл «Спартак». У «Ростова» тоже особо моментов не было. Сумасшедший удар только получился. Дай Селяве ещё десять таких попыток — он не забьёт ни разу.
Вряд ли «Спартак» сможет отложить чемпионство «Зенита» в следующем матче. Даже если и победят, то какой в этом толк?» — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 30 апреля 2023
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