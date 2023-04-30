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Глебов: Карпин просто спросил, почему не свистнули фол — а ему сразу красную

Глебов: Карпин просто спросил, почему не свистнули фол — а ему сразу красную
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал судейство в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«С судьями диалога не было, были больше эмоции от тренерского штаба. Я чуть успокаивал, потому что понимал — удалят. В итоге удалили, непонятно за что. Карпин спросил, почему судья не свистит фол, ему сразу дали красную карточку. У Георгича был вопрос: почему ты не свистишь фол? Ни мата не было, ничего такого. И арбитр сразу же даёт красную.

Фол за симуляцию? Я сказал судье, что не просил, чтобы он свистнул. Не рисовал фол. Сразу же вскочил, сказал, что против меня не фолили», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ростов» завершился вничью со счётом 1:1.

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