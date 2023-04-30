Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» хочет подписать форварда «Арсенала»

«ПСЖ» хочет подписать форварда «Арсенала»
Комментарии

Нападающий «Реймса» Фоларин Балогун, входящий в топ-4 лучших бомбардиров сезона чемпионата Франции, может оказаться в «ПСЖ». Парижане хотят подписать форварда, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу». Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, в «ПСЖ» хотят омолодить команду, поэтому рассматривают подписание 21-летнего англичанина. «Арсенал» оценивает своего футболиста в € 30 млн.

Контракт Балогуна с «канонирами» истекает летом 2025 года. Он является воспитанником «Арсенала», выступая за команду с 2011 года. В текущем сезоне на счету Фоларина также один гол в двух матчах Кубка Франции.

«ПСЖ» нашёл замену Лионелю Месси? Семь назревающих переходов летнего трансферного окна. Видеоролик:

Материалы по теме
Лионель Месси опубликовал пост о Саудовской Аравии на фоне слухов о его уходе из «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023