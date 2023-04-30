«ПСЖ» хочет подписать форварда «Арсенала»

Нападающий «Реймса» Фоларин Балогун, входящий в топ-4 лучших бомбардиров сезона чемпионата Франции, может оказаться в «ПСЖ». Парижане хотят подписать форварда, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу». Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, в «ПСЖ» хотят омолодить команду, поэтому рассматривают подписание 21-летнего англичанина. «Арсенал» оценивает своего футболиста в € 30 млн.

Контракт Балогуна с «канонирами» истекает летом 2025 года. Он является воспитанником «Арсенала», выступая за команду с 2011 года. В текущем сезоне на счету Фоларина также один гол в двух матчах Кубка Франции.

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