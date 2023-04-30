Зиньковский: хочу играть в составе «Спартака», но схема в пять защитников мне не подходит
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своём игровом времени.
«Конечно, хочется играть в стартовом составе. В двух последних матчах хорошо выхожу, приношу пользу команде какими-то голевыми действиями. В любом случае хотелось бы так же продолжать. Сейчас схема в пять защитников, она не сильно мне подходит. Когда есть три атакующих игрока, 4-4-2, 4-3-3 — это те схемы, которые больше располагают к атаке и больше мне подходят. В пять защитников тяжелее, поэтому приходится нас всех ротировать», — сказал Зиньковский в интервью «РБ Спорт».
Последние пять матчей «Спартака» в Российской Премьер-Лиге, включая домашнюю игру с «Ростовом» (1:1), Зиньковский начинал на скамейке запасных.
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