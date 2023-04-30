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«Тренеры не враги». Федотов рассказал, что показал игрокам ЦСКА видео с Лобановским

«Тренеры не враги». Федотов рассказал, что показал игрокам ЦСКА видео с Лобановским
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о взаимодействии с иностранными футболистами и признался, что показывал игрокам видео с Валерием Лобановским.

«Мы показывали футболистам видео с Валерием Лобановским. Был перевод сказанного для иностранцев. Суть такова: в команде быть не должно отрицания того, что внедряет тренерский штаб. Тренеры учитывают больше различных факторов, несут ответственность за результат и прогресс футболистов. Возможно, будь игрок менее универсальным, он вообще не попал бы в стартовый состав, какие могут быть возмущения?

Что конкретно говорил Лобановский на видео? «С футболистом, который отрицает тактические воззрения тренеров, надо безжалостно расставаться». Это не догма, но ясный посыл, чтобы не было зажима. Тренеры игрокам не враги, что бы там ни казалось самим футболистам», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

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